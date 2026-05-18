Госдолг США вырос почти на $450 млрд на фоне конфликта с Ираном

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился примерно на 450 миллиардов долларов, достигнув отметки в 39,2 триллиона долларов, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом свидетельствуют официальные данные US Debt Clock.
Причинами роста задолженности стали возросшие затраты на оборонные нужды и выплаты по обязательствам. Для граждан США это означает повышение ставок по ипотечным займам и кредитам для бизнеса.
Мировая экономика, в свою очередь, может столкнуться с угрозами ускорения инфляционных процессов и снижения темпов роста ВВП.
До этого также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на фоне ситуации вокруг Ближнего Востока превысила отметку в 110 долларов за баррель.