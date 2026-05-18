В сентябре введут ГОСТ для повышения безопасности детских перевозок

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который упорядочит управление рисками при перевозке детей и обучающихся, документ вступит в силу в сентябре.
Об этом рассказали РИА Новости в Росстандарте.
Новый ГОСТ вводит единую систему оценки угроз на всех этапах транспортировки. Речь идёт о подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также о движении по маршруту.
Стандарт предписывает регулярный мониторинг любых инцидентов и событий, способных повлиять на безопасность. Отдельное внимание уделено действиям при возникновении нештатных ситуаций.
В Росстандарте подчеркнули, что документ нацелен на повышение уровня защищённости детей.
«Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся», — заявили в ведомстве.
Переход на системное управление рисками позволит предупреждать происшествия и сделать транспортный процесс надёжнее, добавили в службе.
Ранее в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.