Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сентябре введут ГОСТ для повышения безопасности детских перевозок

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который упорядочит управление рисками при перевозке детей и обучающихся, документ вступит в силу в сентябре.

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который упорядочит управление рисками при перевозке детей и обучающихся, документ вступит в силу в сентябре.

Об этом рассказали РИА Новости в Росстандарте.

Новый ГОСТ вводит единую систему оценки угроз на всех этапах транспортировки. Речь идёт о подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также о движении по маршруту.

Стандарт предписывает регулярный мониторинг любых инцидентов и событий, способных повлиять на безопасность. Отдельное внимание уделено действиям при возникновении нештатных ситуаций.

В Росстандарте подчеркнули, что документ нацелен на повышение уровня защищённости детей.

«Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся», — заявили в ведомстве.

Переход на системное управление рисками позволит предупреждать происшествия и сделать транспортный процесс надёжнее, добавили в службе.

Ранее в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.