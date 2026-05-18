Губернатор пообщался с молодыми учёными края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 по 16 мая в Красноярске впервые прошла Школа Российского научного фонда.
Это интенсив, направленный на развитие компетенций ученых в области подготовки и реализации грантовых проектов, поддерживаемых Российским научным фондом. Организатором мероприятия со стороны региона выступила Мастерская технологического лидерства, которая занимается развитием научной деятельности в регионе. Содействие в организации оказывает Красноярский краевой фонд науки, вместе с которым РНФ проводит региональные конкурсы.
В рамках мероприятия прошел «Час красноярской науки», на котором перед молодыми учеными выступил губернатор края Михаил Котюков.
Ставить высокую планку, работать в тесной связке с производственным сектором и поддерживать талантливую молодежь, увлеченную наукой — такие акценты обозначил глава региона в своей речи.
«Сейчас мы начали активно взаимодействовать с Российским научным фондом, где сильная экспертиза, которая позволяет отобрать лучшие проекты. И именно поэтому мы вкладываем в это ресурс. Более того, РНФ — территория доверия. Доказательство тому тот факт, что индустрия поверила ученым, экспертизе и начинает постепенно взаимодействовать с научным сектором, с фондом, так как видят перспективу и гарантии. А эта тенденция говорит о том, что предприятия, промышленный сектор Красноярского края будут выдавать на рынок высокотехнологичные товары и продавать их за рубеж. Мы должны задавать высокую планку конкуренции. Интересные, современные идеи и решения сейчас на вес золота. И искать их надо в молодежной среде», — сказал Михаил Котюков.
Участниками мероприятия стали молодые ученые, в том числе студенты и аспиранты научно-образовательных организаций КрасГАУ, КрасГМУ, ФИЦ, КГПУ, СФУ, Университет Решетнёва и других вузов, занимающиеся фундаментальными и прикладными научными исследованиями.
В течение двух дней ведущие эксперты и представители РНФ провели лекции и практические семинары, посвященные особенностям грантовой поддержки фонда, включая аспекты подготовки заявок, прохождения экспертизы и успешной реализации проектов, и вопросам работы с квалифицированным заказчиком. Помимо этого, с молодыми исследователями поделились опытом руководители поддержанных фондом проектов.
Отметим, что руководство региона уделяет особое внимание вопросам развития научной деятельности. В частности, в начале 2025 года Правительство Красноярского края и РНФ заключили соглашение о сотрудничестве: по итогам встречи Губернатора Михаила Котюкова и генерального директора РНФ Владимира Беспалова решено увеличить финансирование научных проектов. В 2026 году на поддержку проектов молодых учёных, в рамках сотрудничества с РНФ, выделено свыше 200 млн рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Красноярский край является лидером среди регионов по финансированию региональных конкурсов РНФ.
В этом году край стал одним из лидеров по количеству заявок на региональные конкурсы РНФ и количеству одобренных проектов. В этом году — впервые принял участие в региональном конкурсе РНФ в области прикладных исследований, став абсолютным лидером по количеству поддержанных фондом проектов.
По итогам трёх грантовых конкурсов РНФ поддержку получат 68 проектов от Красноярского края.