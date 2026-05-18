Российский военнослужащий в ходе боёв на территории Донецкой Народной Республики уничтожил шестерых бойцов противника в окопном бою. Об этом сообщили в Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, рядовой Алексей Шабалин действовал в составе штурмовой группы при атаке на укреплённые позиции. В ходе боя он применил ручной гранатомёт для поражения огневой точки, после чего продолжил продвижение в траншеях противника.
Сообщается, что в ходе ближнего боя военнослужащий уничтожил пятерых противников с использованием стрелкового оружия и гранат. Ещё один военнослужащий был ликвидирован в блиндаже после отказа сложить оружие.
Отдельно в Минобороны рассказали о действиях младшего лейтенанта Андрея Исупова, который командовал штурмовыми группами на данном участке. По информации ведомства, он организовал эвакуацию раненых и обеспечил управление подразделением в условиях плотного огневого воздействия. После перегруппировки подразделения продолжили наступательные действия и закрепились на занятых позициях.
Входе боевых действий штурмовые подразделения, как правило, действуют малыми группами в условиях ограниченной видимости и плотного огневого контакта, где ключевую роль играют скорость принятия решений, координация и работа на коротких дистанциях.
