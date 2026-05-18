Компенсации по старым вкладам получат родившиеся до 1992 года и наследники

Право на компенсацию по советским вкладам, не закрытым до 31 декабря 1991 года, имеют граждане России 1991 года рождения и старше, а также их наследники, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.
Об этом Свищёв рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что главное условие — счёт должен был действовать на 20 июня 1991 года и оставаться открытым до конца того года. Размер выплаты рассчитывается как остаток на ту дату, умноженный на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения. Один советский рубль приравнен к одному современному.
Он добавил, что государство компенсирует лишь часть обесценившихся сбережений, а не «потерянные миллионы».
«Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь», — отметил депутат.
Для оформления достаточно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, написать заявление. Услуга бесплатна. Если сберкнижка утеряна, банк проведёт поиск по архивам по заявлению на розыск вклада.
Наследникам дополнительно потребуются свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство.
