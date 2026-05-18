Ветеринар Руденко предупредил, что ежи могут переносить бешенство

Ежи могут переносить бешенство, хотя это происходит реже, чем у лис или бродячих собак. Главная проблема в том, что люди воспринимают ежа как безобидное и милое животное, из-за чего часто пытаются взять его в руки или помочь ему без защиты.
Об этом предупредил в беседе с RT доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.
«Многие уверены, что бешенство связано только с агрессивными хищниками, однако вирус может встречаться и у ежей. Эти животные контактируют с другими дикими обитателями леса и дачных участков, а также могут становиться жертвами укусов заражённых животных», — объяснил собеседник RT.
По его словам, особенно опасна ситуация, когда ёж ведёт себя необычно.
«В норме ежи осторожны, избегают людей и активны преимущественно вечером и ночью. Если животное спокойно подходит к человеку, не боится шума, ходит кругами, шатается, лежит на открытом месте днём или проявляет необъяснимую агрессию, это уже повод насторожиться», — рассказал эксперт.
При этом важно понимать: не каждый «странный» ёж болен бешенством, добавил ветеринар.
«Причиной могут быть травмы, истощение, инфекции или воздействие химикатов. Но самостоятельно определить это невозможно, поэтому любые контакты с диким животным должны быть максимально осторожными. Главная ошибка людей — попытка взять ежа голыми руками. Даже небольшой укус или царапина потенциально опасны, если животное заражено. Кроме бешенства, ежи могут переносить и другие инфекции, а также клещей и паразитов», — заявил Руденко.
Отдельная проблема — желание «спасти ежика» и принести его домой, предостерёг он.
«Люди часто подбирают ежей на дачах, особенно если животное кажется ослабленным. Но без специальных знаний и средств защиты это может быть рискованно как для человека, так и для домашних животных. Если контакт всё-таки произошёл — был укус, царапина или слюна попала на повреждённую кожу, — рану нужно сразу промыть большим количеством воды с мылом и как можно быстрее обратиться в травмпункт», — посоветовал специалист.
При бешенстве время играет ключевую роль: вакцинация после контакта эффективна, но затягивать нельзя, подчеркнул он.
«Важно помнить и ещё один момент: бешенство не всегда проявляется “пеной у рта” и явной агрессией. Иногда животное выглядит просто дезориентированным или слишком спокойным. Именно поэтому любое необычное поведение дикого ежа должно восприниматься как повод держать дистанцию», — заключил Руденко.
Ранее дачников предупредили о риске заразиться лептоспирозом и псевдотуберкулёзом.