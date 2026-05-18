Израиль утвердил смертную казнь для осужденных за теракты палестинцев

Командующий Центральным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блут подписал приказ, который ввел в действие новый закон о смертной казни на территории Западного берега реки Иордан, передает The Times of Israel. Согласно документу, военные суды теперь обязаны назначать высшую меру за теракты со смертельным исходом в качестве единственного возможного наказания, если только суд не установит особые обстоятельства, позволяющие назначить пожизненное заключение.