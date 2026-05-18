Источник: Анкара не получала сигналов о переговорах по Украине

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Участники переговорного процесса по Украине не обращались к Турции с инициативой возобновления переговоров на турецкой площадке, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
«На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало. Анкара, как и прежде, сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям и предоставить площадку для контактов в случае соответствующего запроса сторон», — сообщил собеседник агентства.
Источник отметил, что Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами.
По его словам, Анкара считает важным сохранение каналов диалога и ранее уже демонстрировала готовность играть посредническую роль в переговорах.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Турция продолжает придерживаться сбалансированного подхода по украинскому вопросу и выступает за прекращение боевых действий путем переговоров.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и рано или поздно все равно это сделает.