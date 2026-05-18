Мурашко: ряд медицинских справок теперь доступен без визита к врачу

Россияне могут получить несколько видов медицинских документов, не приходя к врачу, через портал «Госуслуги», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, сервисы портала позволяют без личного визита оформить рецепт на лекарство, протокол консультации, сертификат о прививках и другие справки.
Мурашко уточнил, что в электронном виде также доступны запись на диспансеризацию, вызов врача на дом, просмотр медкарты и получение направления на госпитализацию.
