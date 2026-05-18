Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко: ряд медицинских справок теперь доступен без визита к врачу

Россияне могут получить несколько видов медицинских документов, не приходя к врачу, через портал «Госуслуги», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россияне могут получить несколько видов медицинских документов, не приходя к врачу, через портал «Госуслуги», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, сервисы портала позволяют без личного визита оформить рецепт на лекарство, протокол консультации, сертификат о прививках и другие справки.

Мурашко уточнил, что в электронном виде также доступны запись на диспансеризацию, вызов врача на дом, просмотр медкарты и получение направления на госпитализацию.

Ранее в пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что российские учёные разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК.