Политический обозреватель Уго Дионисио в материале для портала Strategic Culture заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Китай отражает усиление роли России в мировой политике и формирование многополярной системы.
По его мнению, современная международная система смещается от однополярной модели к структуре, в которой ключевую роль играют несколько центров силы. Среди них он выделил Россию, Китай и Иран, которые, по его оценке, укрепляют свои позиции.
Дионисио отметил, что позиции США как единственного глобального лидера ослабевают, а страны Глобального Юга всё чаще выстраивают отношения на основе взаимных интересов и баланса.
Отдельно обозреватель заявил, что Россия смогла сохранить и восстановить значительную часть своего промышленного и стратегического потенциала, несмотря на внешнее давление.
Концепция многополярного мира активно обсуждается в международной политологии и дипломатии и предполагает перераспределение влияния между несколькими крупными государствами и региональными объединениями вместо доминирования одной сверхдержавы.
