МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина лишилась ПВО на большей части территории страны, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет», — сказал эксперт.
При этом аналитик подчеркнул, что на этом проблемы киевского режима не заканчиваются. Он обратил внимание на то, что украинские боевики не могут использовать истребители, переданные Западом, из-за отсутствия боеприпасов для них.
Более того, отметил Меркурис, ВСУ столкнулись с огромной нехваткой живой силы, которую уже не покрывает даже силовая мобилизация. При этом жители страны все активнее оказывают сопротивление, добавил эксперт.
«Ситуация в воздухе и небе становится критической», — резюмировал Меркурис.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.