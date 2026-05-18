Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола, также будут переданы тест-системы и оказана материально-техническая помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.