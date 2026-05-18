Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КМЗ рассказали об испытаниях новейшего катера для ледокольного флота

РИА Новости: начались испытания катера РК‑950 для ледокольного флота РФ.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям новейшего катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах атомного ледокольного флота России нового поколения, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Россия в настоящее время строит атомные ледоколы нового поколения проекта 22220 типа «Арктика».

«Холдинг “Кингисеппский машиностроительный завод” (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям нового катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах эксплуатации с атомными ледоколами нового поколения. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде», — сказал Даниленко.

По его словам, девятиметровый катер РК‑950 обеспечивает перевозку людей и грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами.

«Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса», — подчеркнул директор.

Он уточнил, что корпус катера выполнен из сплава АМг5, что обеспечивает сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение судна составляет 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борт катер может принимать до 12 человек, включая экипаж.

Энергетическая установка РК‑950 включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага, что позволяет развивать скорость хода до 15 узлов и эффективно выполнять широкий спектр задач в интересах флота и портовых служб. Автономность плавания обеспечивается за счет двух топливных баков емкостью по 250 литров.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше