Взрыв в главной точке: Иран и Ливан лишают Израиль военной мощи

В Израиле прогремел мощный взрыв на территории компании «Томер» — ключевого предприятия по разработке и производству ракетных двигателей и самих ракет. Руководство компании поспешило заявить, что инцидент был частью запланированного эксперимента. Однако военные эксперты в беседе с aif.ru назвали эту версию неубедительной, указав на несостыковки в объяснении израильтян, и предложив свои версии.
Эту акцию на производстве ракет точно не планировали.
Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что произошедший 16 мая на предприятии взрыв никак не может быть запланированной акцией.
«Это не запланированная ранее акция на 100%. Израиль сообщил, что они какие-то работы с двигателями проводили, и якобы это все запланировано. Местные жители возмутились. Во-первых, суббота, шабат, никаких работ и всего остального не бывает. Во-вторых, если это планировалось, то должны были предупредить население, чтобы паники не было. Поэтому вопрос, связанный с тем, что это что-то плановое, сразу отбрасываем, потому что в Израиле никто в это не поверил», — сказал военный эксперт.
Диверсия или халатность?
Юрий Кнутов подчеркнул, что причиной взрыва не мог стать большой дрон, поскольку израильские РЛС способны его засечь. А вот маленький беспилотник — вполне.
«У Израиля, надо признать, радиолокационные станции неплохие, и они в состоянии проконтролировать и засечь подобного рода дроны, которые могли атаковать и, соответственно, вызвать вот такую серьёзную аварию. А диверсия вполне возможна, либо могли применить небольшой дрон типа FPV, которые используются в зоне боевых действий. “Хезболла” успешно такие дроны применяет на территории Ливана против израильской бронетехники, потери среди танков очень большие. Такой небольшой беспилотник мог быть выпущен откуда-то не очень далеко и вызвать соответствующую катастрофу на заводе», — объяснил он.
По словам собеседника издания, этот взрыв стал серьезным ударом по оборонной промышленности Израиля, учитывая, что это предприятие является ключевым. На его восстановление потребуется несколько месяцев.
«Учитывая угрозы Израиля и вот его действия на территории Ливана, этот взрыв вполне мог быть ответным шагом. Если рассматривать эту версию, то вполне вероятно, что палестинцы смогут эту тактику тиражировать и на другие военные либо гражданские объекты, связанные с производством оружия. Если это была операция палестинцев, то она прошла успешно», — уточнил военный эксперт.
Юрий Кнутов добавил, что нельзя исключать версию халатности рабочих или допущенной ошибки, которая привела к взрыву. Он подчеркнул, что разработки нового оружия, производство вооружения всегда предполагают определённый риск.
Ядерная угроза и ковровые бомбардировки.
На фоне взрыва на израильском предприятии эксперты снова заговорили о провале США и Израиля в войне на Ближнем Востоке. Тегеран показал, что может оказать достойное сопротивление и диктовать свои условия. Военный эксперт Юрий Кнутов предложил свой прогноз развития ситуации.
«Израиль не прекратит свои нападки на Иран, это завязано на религиозном компоненте. Нетаньяху и его сподвижники делают все, чтобы любым путём добиться своих целей: создать великий Израиль и восстановить третий храм. На сегодняшний день единственная страна, которая реально сопротивляется действиям Израиля на Ближнем Востоке, это только Иран. Все остальные на словах рассуждают, но ничего не делают, не сопротивляются. Целый ряд стран уже подписали с Израилем авраамические соглашения», — сказал он.
Эксперт подчеркнул: Израиль нацелен на продолжение войны, и за ним стоит мощное лобби в США.
«Для Израиля Иран как кость в горле, именно поэтому Израиль делает все для того, чтобы Трамп продолжил войну и, как он заявляет в последние дни, если Иран не согласится на предложение США, то его уничтожат. Речь идет о ковровых бомбардировках, допускаю, что американцы могут пойти на применение тактического ядерного оружия по тем шахтам, в которых может находиться обогащённый уран. Здесь развитие событий может быть очень тяжёлым. Израильское лобби в США очень сильное и среди демократов, и среди республиканцев, и поэтому возможности влиять на Трампа у него очень большие. Речь не о Нетаньяху, а именно о лобби, имеющем сильные позиции в военно-промышленном комплексе США, в политических кругах», — добавил военный эксперт.
Как Израиль будет развязывать новую войну.
Израиль в случае провала в войне на Ближнем Востоке будет провоцировать эскалацию конфликта и начало новых боевых действий, чтобы избежать внутреннего кризиса. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«В случае провала в конфликте на Ближнем Востоке в Израиле будет нарастать, скорее всего, внутренний кризис. Чтобы заглушить эти внутренние проблемы, руководство страны с Нетаньяху будет пытаться снова развязать войну против Ливана», — сказал он.
Перенджиев указал, что такими действиями Израиль затянет клубок противоречий.
«США хотят настроить арабов против Ирана, тут даже Ливан обвинил Иран в том, что втягивает его в войну против Израиля. Но если израильтяне снова сами полезут, то здесь уже будет иная реакция. Получается клубок противоречий, с одной стороны, арабы вроде как бы союзники США и настроены против Ирана, а с другой стороны, есть Израиль, который демонстрирует агрессивное отношение именно к арабам. Думаю, что если не получится стравить арабов с иранцами, то Израиль все равно будет пытаться осуществлять агрессию против Ливана и искать повод или провокацию сделать против Ирана, чтобы попробовать втянуть по старой схеме США. Если это не получится, то Израиль будет ждать, смогут ли США втянуть Европу воевать против Ирана. То есть, и США, и Израиль хотят организовать прокси-войну. Но от этого противоречия внутренние в Израиле не будут уменьшаться, они будут дальше обостряться. А к чему все это приведет, мы увидим дальше», — объяснил политолог.