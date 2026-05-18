ТАСС: украинских разведчиков под Харьковом используют как пехотинцев

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Командование ВСУ компенсировало нехватку личного состава пехотных подразделений в Харьковской области военнослужащими украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области враг вынужден компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими украинской разведки. В частности, для оборудования позиций командование ВСУ задействовало солдат 120-го разведывательного полка, ранее переброшенных в Харьков», — сказал собеседник агентства.