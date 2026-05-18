Премьер Венгрии пообещал заявить в полицию на партию Орбана

Бывшая статс-секретарь ведомства Тюнде Юхас, руководившая процессом приема-передачи дел, заявила, что фигурирующие в видеоролике мусорные мешки не содержат официальных документов, передает Magyar Nemzet. По ее словам, обнаруженная партийная атрибутика связана с личной деятельностью экс-министра Яноша Лазара, однако ведомство не заказывало и не финансировало ее производство. Госпожа Юхас объяснила, что вещи остались в подвале из-за того, что на освобождение здания министерству выделили всего два часа.