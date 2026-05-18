МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Киеве подтвердили, что на Сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус», — рассказал источник.
Собеседник сослался на данные медика, согласно которым на украинских позициях на этом участке фронта зафиксированы «грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет», что способствует распространению заболевания.
На прошлой неделе в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса.
Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.