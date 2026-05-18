Группировка "Север" за неделю уничтожила более 500 солдат ВСУ при срыве ротаций

КУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» сорвали несколько попыток ротаций ВСУ в Сумской и Харьковской областях, выполнив более 350 задач за прошедшую неделю. Военнослужащие уничтожили резервы, подвозы боеприпасов, полевые склады и более 500 военнослужащих ВСУ, сообщил ТАСС командир взвода 352-го мотострелкового полка с позывным Кредо.