КУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» сорвали несколько попыток ротаций ВСУ в Сумской и Харьковской областях, выполнив более 350 задач за прошедшую неделю. Военнослужащие уничтожили резервы, подвозы боеприпасов, полевые склады и более 500 военнослужащих ВСУ, сообщил ТАСС командир взвода 352-го мотострелкового полка с позывным Кредо.
«За прошедшую неделю артиллерийские расчеты группировки войск “Север” сорвали сразу несколько попыток ротаций ВСУ в Сумской и Харьковской областях, выполнив свыше 350 огневых задач. Огнем артиллерии военнослужащие уничтожили резервы, транспорт подвоза боеприпасов, полевые склады вооружения противника, а также свыше 500 украинских боевиков», — рассказал он.
Кредо отметил, что артиллеристы группировки в дневное и ночное время суток продолжают выполнять боевые задачи, поддерживая огнем российские штурмовые группы в ходе успешного продвижения, тем самым расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.