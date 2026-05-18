В Индии сочли неприемлемой атаку на АЭС "Барака" в ОАЭ

МИД республики настоятельно призывает к сдержанности и возвращению к диалогу и дипломатии.

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Индии выразили обеспокоенность в связи с атакой БПЛА по территории атомной электростанции «Барака» в ОАЭ, назвав такие действия неприемлемыми. Соответствующее заявление распространил МИД республики.

«Индия глубоко обеспокоена атакой, направленной против АЭС “Барака” в ОАЭ. Подобные действия неприемлемы и представляют собой опасную эскалацию. Мы настоятельно призываем к сдержанности и возвращению к диалогу и дипломатии», — указало ведомство.

Как сообщили накануне власти эмирата Абу-Даби, в результате удара беспилотного летательного аппарата возник пожар за внутренним периметром атомной электростанции «Барака». Пострадавших в результате инцидента нет, а радиоактивный фон в норме. Пожар не повлиял на безопасность станции, все ее системы и энергоблоки работают в штатном режиме.

