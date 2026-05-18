В Киеве подтвердили массовое распространение хантавируса среди военнослужащих ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на информацию от украинских медиков.
«Киевский врач Ирина Семёнова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространён хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта “грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет”, что способствует распространению заболевания», — сообщил источник РИА Новости.
Ранее в силовых структурах отмечали, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от этого заболевания.