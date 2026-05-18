Турция не получала предложений о возобновлении контактов по Украине

«На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало. Анкара, как и прежде, сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям и предоставить площадку для контактов в случае соответствующего запроса сторон», — сказал собеседник РИА Новости.