Kyodo News сообщило о падении поддержки правительства Японии

Сокращение поставок нафты, которая используется для производства этилена, пластмасс, изоляционной пены, клея и растворителей для печатных красок, привело к упрощению некоторыми компаниями упаковок продукции. В частности, на это пошли Calbee Inc. и Kagome Co. — после того, как министр охраны окружающей среды Хиротака Исихара в пятницу призвал общественность не запасать пакеты для бытового мусора сверх необходимости. Агентство напоминает, что правительство неоднократно заявляло об отсутствии перебоев с поставками нафты.