ВСУ расстреляли раненых при отступлении на Добропольском направлении

Боевики ВСУ при отступлении на Добропольском направлении расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не проводить эвакуацию, сообщил командир взвода беспилотных систем группировки «Центр» Виктор Акчурин.
Об этом Акчурин рассказал РИА Новости.
По его словам, операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию, где находилась группа ВСУ. В результате атаки двое украинских военных получили ранения.
Уцелевшие боевики, чтобы не тащить раненых при отходе, застрелили их на месте.
«Два целых и два раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами “оттянулись”, — привёл подробности командир взвода.
Он добавил, что военнослужащие ВСУ также убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками, если те пытаются сдаться в плен.
Ранее стало известно, что в городе Гайсин Винницкой области Украины планируют демонтировать аллею памяти с фотографиями погибших военнослужащих ВСУ, чтобы скрыть масштабы потерь.