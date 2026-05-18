ПВО ночью сбила один БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один БПЛА сбит в небе над Тульской областью минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.