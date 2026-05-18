Россияне рассказали, сколько стран они могут посетить без виз

«Особо хочу отметить динамику, которая наблюдается на восточном направлении. Китай — наш стратегический партнер — в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года ввел для россиян удобный безвизовый режим с возможностью пребывания в КНР на срок до 30 дней. Уверена, что мы сможем договориться о его продлении после 14 сентября, а затем и об окончательном установлении, что станет важнейшим шагом, который откроет новые возможности для деловых поездок, туризма и укрепления наших гуманитарных связей», — сказала Перминова.