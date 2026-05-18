В Москве в понедельник до +30 °C и без осадков

В понедельник в столице воздух прогреется до +30 °C, осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом Тишковец рассказал РИА Новости.
По его словам, в ночные часы сохранится вероятность дождя, минимальная температура составит +14…+17 °C.
Однако днём усилится влияние сибирского антициклона, благодаря чему распогодится. Ветер будет восточный, 3—8 м в секунду.
«Максимальная температура — +27…+30 °C, что на 10—11 °C выше климатической нормы мая», — уточнил синоптик.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT предупредил о жаркой погоде на следующей неделе в столице.