Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Дроны самолётного типа сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Ранее стало известно, что за минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией страны.
В ночь на 18 мая над Тульской областью был сбит БПЛА противника.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше