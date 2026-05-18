Овчинский: ещё один дом по программе реновации построен в Кузьминках

На юго-востоке столицы завершили строительство жилого дома по программе реновации. Его общая площадь превысила 18 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Новостройка возведена по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 111. Ранее здесь находилось здание старого жилого фонда, расселённое и снесённое в рамках программы реновации. В новом доме 207 квартир, жилая площадь объекта составляет более 12 тыс. кв. м. Будущие жильцы получат квартиры в полностью готовом виде — с улучшенной отделкой и коммуникациями. Придомовая территория комплексно благоустроена: оборудованы детская и спортивные площадки, места для отдыха. Для безопасности и комфорта жителей проезжие и пешеходные зоны во дворе не пересекаются, а барьером между ними служат зелёные насаждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Первый этаж здания нежилой. Там разместились просторные холлы, комната консьержа, колясочная, помещения для магазинов и других объектов инфраструктуры, а также Центр информирования населения. Витражное остекление и высокие потолки делают зоны общего пользования светлыми и просторными.
Дом построили по монолитной технологии с применением современных инженерных решений, которые обеспечивают высокую энергоэффективность. Фасады облицевали кирпичом в благородных песочных оттенках — белое золото, золото, платина, коричневый.
Новостройка находится в пяти минутах ходьбы от парка «Кузьминки». В шаговой доступности — школы, поликлиники, магазины, спортивные клубы и другие необходимые объекты инфраструктуры.
Программа реновации действует с августа 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,2 тыс. домов. По поручению мэра Сергея Собянина темпы реализации программы увеличили вдвое.