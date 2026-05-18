Под Харьковом с начала мая уничтожено 17 средств снабжения ВСУ

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала мая ликвидировали более семи автомобилей и свыше десяти наземных роботизированных комплексов ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.
По его словам, огневое поражение наносилось в ходе мониторинга дорог и выявления целей на путях подвоза. Воздушная разведка непрерывно контролирует местность, а операторы ударных дронов находятся в режиме боевого дежурства.
После обнаружения объекта его координаты передают командованию, после чего применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Инженеры снаряжают беспилотники осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами в зависимости от типа цели.
Карта добавил, что уничтожение техники, задействованной в логистике и ротации, позволяет дезорганизовать снабжение подразделений ВСУ.
17 мая российские войска за сутки поразили места сборки украинских беспилотников, а также пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников.