В МИД РФ заявили об участии наёмников из Японии и Европы в боях за ВСУ

По его словам, российская сторона фиксирует всё больше данных о вербовке иностранцев для участия в конфликте. Речь идёт не только о гражданах европейских стран, но и о выходцах из Латинской Америки, Африки и Азии.
«Сейчас мы находим много данных о большом количестве людей, которые приехали из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили проезд, подписали контракт, (наладили. — Прим. Life.ru) контакт с ВСУ и провели обучение. Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал Мирошник.
Дипломат отметил, что иностранцев привлекают через специальные рекрутинговые структуры. По его словам, таким бойцам помогают с переездом, оформлением контрактов и подготовкой перед отправкой в подразделения ВСУ. Мирошник также заявил, что российская сторона продолжает собирать информацию о маршрутах переброски и местах присутствия иностранных наёмников.
Ранее сообщалось, что больше всего иностранных наёмников в составе украинских подразделений фиксировали на Харьковском направлении и в районе Красноармейска в ДНР. Иностранцев регулярно перебрасывают между разными участками фронта в зависимости от обстановки. Особенно заметным их присутствие оставалось под Харьковом. Мирошник отмечал, что документы иностранных бойцов находили в Часовом Яре и Димитрово.
