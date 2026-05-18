В МИД РФ заявили об участии наёмников из Японии и Европы в боях за ВСУ

«Сейчас мы находим много данных о большом количестве людей, которые приехали из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили проезд, подписали контракт, (наладили. — Прим. Life.ru) контакт с ВСУ и провели обучение. Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал Мирошник.