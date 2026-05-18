ПВО за ночь сбила 50 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 50 украинских беспилотников. Как сообщили 18 мая в Минобороны РФ, вражеские дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Украинские боевики практически ежедневно наносят удары по регионам России с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 17 мая силы ПВО перехватили и ликвидировали 556 украинских беспилотников самолетного типа. Атака украинских беспилотников на регионы России стала самой массовой в 2026 году.
Накануне сообщалось, что всего за сутки ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб и 1054 украинских БПЛА. Кроме того, были перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».