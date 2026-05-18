Темпы роста промышленного производства в Китае замедлились

Издание отмечает, что Китай все еще борется с последствиями длительного спада в секторе недвижимости, который сильно ударил по домохозяйствам. Власти пытаются компенсировать снижение экономической активности за счет инвестиций в инфраструктуру и производство. В то же время китайский экспорт стремительно растет, несмотря на торговую войну с США. Экономическому росту способствовало перемирие между двумя державами, о котором Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в октябре и которое они подтвердили на прошлой неделе.