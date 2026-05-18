В Нигерии пропали без вести более 80 детей после нападения боевиков на школы

Агентство пишет, что похищения школьников — обычное явление в Нигерии. В 2025 году на севере страны без вести пропали более 300 детей. В этом году последнее крупное похищение детей произошло в конце апреля. Тогда боевики забрали 23 ребенка из детского дома, однако позднее 15 из них удалось вернуть.