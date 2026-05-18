МИД РФ: Украина не говорила о желании продолжить переговоры

Россия на данный момент не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию военного конфликта. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

— Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали, — отметил он.

Галузин также подчеркнул, что для ведения эффективных переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ ВСУ выйти из Донбасса, передают «Известия».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, согласно его оценке, конфликт на Украине может продолжаться еще в течение длительного времени. Он добавил, что обсуждал конфликт как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

Он также заявил, что после переговоров с Владимиром Путиным у него появилась важная информация для политиков Европейского союза. Фицо отметил, что российский президент четко озвучил свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
