Совокупные потери украинской армии и иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили около 6 785 человек. Данные на своей странице во «ВКонтакте» привел военный аналитик Андрей Марочко, проанализировавший сводки Минобороны РФ.
Наибольший урон живой силе противника, по его словам, был нанесен в полосе ответственности группировки войск «Центр». Она действует на западных рубежах Донецкой Народной Республики, а также на территории Днепропетровской области.
Кроме того, за семь дней российские военные уничтожили 2 241 беспилотник, 526 единиц автомобильной техники, 81 бронированную машину, 65 артиллерийских орудий и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
На Украине придумали нестандартный способ, как скрывать потери ВСУ.