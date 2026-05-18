В МИДе заявили об отсутствии сигналов из Киева о новых переговорах

Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.

Источник: РБК

По словам дипломата, российская сторона не видит готовности Киева «субстантивно продвинуться в деле урегулирования», однако тот может подготовить почву для возобновления мирного процесса.

«В плане создания условий для результативных переговоров Зеленскому следует отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, российских регионов. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», — сказал он.

Галузин также отметил, что переговорный процесс будет непростым, однако Россия к нему готова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта будут «неизбежно очень сложными» и потребуют учета множества деталей. По его словам, мирный диалог между Москвой и Киевом возможен после вывода украинских войск из присоединенных регионов России.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия во время контактов с американской стороной дала Украине два месяца на уход из Донбасса.

Президент России Владимир Путин заявил 9 мая, что военная операция на Украине идет к завершению, а 12 мая американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об этом конфликте, сказал: «Окончание приближается».

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше