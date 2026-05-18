В Таганроге отразили атаку дронов

В Ростовской области отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Таганрогом, Каменским и Азовским районами региона. В результате налета, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация уточняется.
Ростовская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Так, накануне в селе Натальевка при падении обломков была повреждена крыша здания на территории детского оздоровительного комплекса «Спутник».
