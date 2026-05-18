Главные новости к утру 18 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 мая 2026.
Пентагон составил список целей для ударов по Ирану
Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну, сообщает телеканал CNN. В качестве целей рассматриваются объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. По данным журналистов, Трамп разочарован тем, что блокада Ормузского пролива продолжается.
МУС выдал ордера на арест израильских министров и военных
Международный уголовный суд (МУС) выдал секретные ордера на арест двух израильских политиков и двух военных. Фамилии фигурантов официально не раскрываются. По данным издания Haaretz, расследование ведется в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
Премьер Венгрии пообещал заявить в полицию на партию Орбана
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен подать заявление в полицию из-за обнаружения в подвале здания Министерства строительства и транспорта мусорных мешков с уничтоженными документами и коробок с агитацией партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. Мадьяр заявил, что находка указывает на преступления бывшего правительства.
В Раде сообщили, что Ермак может выйти из СИЗО под залог
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО в понедельник утром, залог для этого уже собрали. Ранее Железняк сообщил, что деньги для выплаты залога за Ермака были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу.
США планируют создать фонд помощи тем, кого преследовали при Байдене
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания фонда на сумму в $1,8 млрд для выплаты компенсаций тем, кто подвергался преследованиям при предыдущих администрациях, в том числе во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.