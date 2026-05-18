Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 18 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 18 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 мая 2026.

Пентагон составил список целей для ударов по Ирану

Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну, сообщает телеканал CNN. В качестве целей рассматриваются объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. По данным журналистов, Трамп разочарован тем, что блокада Ормузского пролива продолжается.

МУС выдал ордера на арест израильских министров и военных

Международный уголовный суд (МУС) выдал секретные ордера на арест двух израильских политиков и двух военных. Фамилии фигурантов официально не раскрываются. По данным издания Haaretz, расследование ведется в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Премьер Венгрии пообещал заявить в полицию на партию Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен подать заявление в полицию из-за обнаружения в подвале здания Министерства строительства и транспорта мусорных мешков с уничтоженными документами и коробок с агитацией партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. Мадьяр заявил, что находка указывает на преступления бывшего правительства.

В Раде сообщили, что Ермак может выйти из СИЗО под залог

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО в понедельник утром, залог для этого уже собрали. Ранее Железняк сообщил, что деньги для выплаты залога за Ермака были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу.

США планируют создать фонд помощи тем, кого преследовали при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания фонда на сумму в $1,8 млрд для выплаты компенсаций тем, кто подвергался преследованиям при предыдущих администрациях, в том числе во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше