Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1545-й

Средства ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над российскими регионами. В литовском селе Самане обнаружили обломки, предположительно, украинского дрона. В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25.

8:16 В Утенском районе Литвы упал иностранный беспилотник, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас. По его словам, найденные обломки свидетельствуют о том, что дрон, предположительно, украинский.

8:10 Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1545-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше