Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1545-й

8:25.
8:16 В Утенском районе Литвы упал иностранный беспилотник, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас. По его словам, найденные обломки свидетельствуют о том, что дрон, предположительно, украинский.
8:10 Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1545-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.