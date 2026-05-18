Иран пригрозил уничтожить базы США в Персидском заливе

Как сообщается, в конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Блокада пролива оказывает негативное влияние на мировые энергетические рынки: цена на нефть остается около $100 за баррель, и многие страны испытывают растущий дефицит топлива. В ответ США блокируют иранские порты, чтобы лишить Тегеран доходов.