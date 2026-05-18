Запрет на вывоз лома драгметаллов из России продлен до конца ноября 2026 года

Запрет на вывоз лома драгметаллов из РФ касается различных микросхем и деталей электроприборов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России приняло решение ещё на полгода закрыть границу для вывоза за рубеж лома и отходов из драгоценных металлов. Новые ограничения начнут действовать с 1 июня и продлятся до 30 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Предыдущий запрет, который ввели ещё в ноябре 2025 года, истекает 31 мая. Теперь его действие официально продлено подписанным постановлением. Таким образом, страна продолжит сохранять ценное сырьё внутри страны.

Речь идёт не только о чистом ломе золота, платины или серебра. Под запрет попадают также металлы, которые покрыты слоем драгметаллов, и отходы электроники.

По сути, из страны временно нельзя будет вывозить старые микросхемы, детали приборов и другие электротехнические изделия, из которых обычно получают драгоценные металлы. Власти объясняют это тем, что такие материалы критически важны для российской промышленности.

Напомним, что с 1 мая 2026 года в России уже действует запрет на вывоз аффинированного золота в слитках, если их вес превышает 100 граммов. Соответствующий указ тогда подписал президент Владимир Путин.