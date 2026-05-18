За Ермака внесли залог в полном размере

Ранее стало известно, что одного из соратников Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов. Уголовное дело оказалось массивным — 16 томов по примерно 250 страниц каждый. Бывшего руководителя ОП Украины поместили под стражу на два месяца с залогом в 140 млн гривен (около 3,1 млн долларов). Обвиняемый заявил, что не располагает такой суммой, но отметил, что среди его знакомых есть состоятельные люди, способные помочь. Вероятно, Ермак надеялся избежать ночёвки в камере, однако к вечеру 14 мая удалось внести лишь 10% от суммы залога.