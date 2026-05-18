Судоходные гиганты заморозили перевозки на Кубу и обратно

В сообщении CMA CGM говорится, что решение принято «в соответствии с указом президента США от 1 мая», при этом компания продолжает следить за ситуацией и будет адаптировать деятельность в соответствии с действующими правилами. Hapag-Lloyd, в свою очередь, заявила, что приостановка связана с «рисками соблюдения требований», изложенных в указе.
Агентство со ссылкой на источники также пишет, что приостановка новых бронирований может затронуть до 60% морских перевозок Кубы. Также отмечается, что ограничения могут повлиять на поставки из Китая, Северной Европы и стран Средиземноморья.
В конце января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Указ, подписанный Трампом 1 мая, расширяет санкции США на торговлю с Кубой, накладывая ограничения на «любое иностранное лицо», работающее в «энергетическом, оборонном и смежных секторах, металлургии и горнодобывающей промышленности, финансовых услугах или безопасности кубинской экономики, или любом другом секторе кубинской экономики».
Из-за этих ограничений ранее канадская горнодобывающая компания Sherritt International (S.TO) приостановила добычу никеля и кобальта на Кубе.
