Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судоходные гиганты заморозили перевозки на Кубу и обратно

Судоходные гиганты CMA CGM и Hapag-Lloyd приостановили все бронирования перевозок в Кубу и из Кубы до дальнейшего уведомления в связи с указом президента США от 1 мая.

Источник: РБК

Судоходные гиганты CMA CGM и Hapag-Lloyd приостановили все бронирования перевозок в Кубу и из Кубы до дальнейшего уведомления в связи с указом президента США от 1 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний.

В сообщении CMA CGM говорится, что решение принято «в соответствии с указом президента США от 1 мая», при этом компания продолжает следить за ситуацией и будет адаптировать деятельность в соответствии с действующими правилами. Hapag-Lloyd, в свою очередь, заявила, что приостановка связана с «рисками соблюдения требований», изложенных в указе.

Агентство со ссылкой на источники также пишет, что приостановка новых бронирований может затронуть до 60% морских перевозок Кубы. Также отмечается, что ограничения могут повлиять на поставки из Китая, Северной Европы и стран Средиземноморья.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Указ, подписанный Трампом 1 мая, расширяет санкции США на торговлю с Кубой, накладывая ограничения на «любое иностранное лицо», работающее в «энергетическом, оборонном и смежных секторах, металлургии и горнодобывающей промышленности, финансовых услугах или безопасности кубинской экономики, или любом другом секторе кубинской экономики».

Из-за этих ограничений ранее канадская горнодобывающая компания Sherritt International (S.TO) приостановила добычу никеля и кобальта на Кубе.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше