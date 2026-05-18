Bild рассказал о работе Mercedes над базами для роев дронов

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует расширять работу в оборонном секторе, включая создание систем взаимодействия военной техники с роями дронов совместно с немецким производителем беспилотников Quantum Systems. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, компания рассматривает развитие военного направления на фоне роста заказов в оборонной промышленности. Речь идет, в частности, о грузовиках, внедорожниках G-Class и фургонах Sprinter для нужд армий.
Как пишет Bild, Mercedes и Quantum Systems работают над сетевыми решениями для взаимодействия грузовиков и G-Class с роями дронов. Франция ранее заказала 7 тыс. грузовиков Zetros и заключила партнерство с Quantum Systems, в то время как бундесвер и Литва закупили грузовики Arocs 6×6 у автомобильного концерна Daimler Trucks (30% акций Mercedes).
В компании заявили, что направление безопасности и обороны является стратегическим, однако Mercedes не планирует производить вооружения.
По данным Bild, производитель бронетехники KNDS ведет переговоры о возможном поглощении или частичном использовании завода Mercedes-Benz в Людвигсфельде под Берлином, где сейчас выпускаются автомобили Sprinter. Производственные площадки в Германии, пишет издание, также ищет израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Она намерена заняться на территории ФРГ выпуском систем противоракетной обороны Iron Dome и лазерных установок.
Вместе с тем другой немецкий автоконцерн, BMW, ведет переговоры о разработке решений для автономного вождения в военной сфере.
Несколькими днями ранее глава автоконцерна Ола Келлениус допустил возможность выхода Mercedes-Benz на оборонный рынок, если это будет иметь «деловой смысл». «Мир стал более непредсказуемым местом, и я думаю, абсолютно очевидно, что Европе необходимо усилить свой оборонный профиль. Если мы сможем сыграть позитивную роль в этом, мы будем готовы это сделать», — сказал он.
Заявление было сделано после принятия в Германии первой военной стратегии бундесвера, согласно которой немецкая армия должна стать самой сильной регулярной армией в Европе. По данным Wall Street Journal, ФРГ начал переориентировать свою промышленность с автомобильного сектора на оборонное производство, фактически превращаясь в «оружейный завод».
Так, в начале марта Reuters писал, что крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall приступил к перепрофилированию двух своих заводов, выпускающих автомобильные детали, для производства преимущественно военной техники.
