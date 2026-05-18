На ЗАЭС заявили, что ВСУ атакуют Энергодар и район станции в постоянном режиме

ВСУ атакуют ЗАЭС с помощью беспилотников и артиллерии.

Источник: Комсомольская правда

Энергодар и район площадки Запорожской АЭС подвергаются атакам со стороны ВСУ практически в постоянном режиме. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ее слова передает ТАСС.

По словам Яшиной, напряженная ситуация сохранялась и в прошедшие выходные. Угрозы фиксировали как со стороны артиллерии, так и из-за активности беспилотников рядом с инфраструктурными объектами.

«Атаки со стороны ВСУ продолжаются фактически в постоянном режиме — фиксируются как артиллерийские угрозы, так и активность беспилотников вблизи инфраструктурных объектов и прилегающей территории», — сказала Яшина.

Ранее сообщалось, что 17 мая на территории Запорожской АЭС зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ. В результате была повреждена кровля здания, несколько автобусов для перевозки персонала и окна на участке связи. Также украинские формирования пытались ударить беспилотником по подстанции «Радуга», но дрон сбили в воздухе.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше