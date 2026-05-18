На ЗАЭС заявили, что ВСУ атакуют Энергодар и район станции в постоянном режиме

Энергодар и район площадки Запорожской АЭС подвергаются атакам со стороны ВСУ практически в постоянном режиме. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ее слова передает ТАСС.
По словам Яшиной, напряженная ситуация сохранялась и в прошедшие выходные. Угрозы фиксировали как со стороны артиллерии, так и из-за активности беспилотников рядом с инфраструктурными объектами.
Ранее сообщалось, что 17 мая на территории Запорожской АЭС зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ. В результате была повреждена кровля здания, несколько автобусов для перевозки персонала и окна на участке связи. Также украинские формирования пытались ударить беспилотником по подстанции «Радуга», но дрон сбили в воздухе.