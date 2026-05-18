На ЗАЭС назвали причину атак ВСУ на транспортный цех станции

Украинские военные атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы оказать давление на работу станции и жизнедеятельность города-спутника Энергодара.

Источник: РБК

Украинские военные атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы оказать давление на работу станции и жизнедеятельность города-спутника Энергодара. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что в выходные вокруг объектов, обеспечивающих работу станции и Энергодара, зафиксировали высокую активность ВСУ. В субботу, 16 мая, ЗАЭС атаковал беспилотник, а на следующий день станция подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате второй атаки повреждения получил транспортный цех.

По словам Яшиной, этот цех обеспечивает критически важную логистику и внутреннее функционирование станции. В частности, он отвечает за перемещение персонала и техники, а также выполнение производственных задач.

«Вероятно, противник рассматривает такие объекты как элемент давления на устойчивость работы станции и жизнедеятельность города-спутника», — добавила Яшина.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года находится под контролем России. Расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года. Интеграция станции в российскую энергосистему не была завершена — из‑за боевых действий энергоблоки переведены в режим «холодного останова».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что удары вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности. Он также заявил о необходимости предотвратить риски на ЗАЭС и призвал как Киев, так и Москву «приложить все усилия, чтобы избежать военной деятельности вблизи ядерных объектов, где бы те ни находились».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше