За ночь над регионами России сбили 50 украинских дронов

В ночь на понедельник, 18 мая, в период с 21:00 до 7:00 мск, подразделения ПВО сбили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Перехваты произошли в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
Четыре дрона сбили над Орловской областью, написал глава региона Андрей Клычков. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской областью, уточнил губернатор Дмитрий Миляев.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в регионе дроны перехватили над Таганрогом, а также Каменским и Азовским районами.
О пострадавших и повреждениях в результате атак главы регионов не сообщили.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».