СМИ: в ЕС заявили, что Каллас не сможет быть переговорщиком с РФ

Издание также перечисляет политиков, которые могли бы представлять сообщество на будущих переговорах. В их числе — бывший канцлер Германии (2005−2021) Ангела Меркель, президент Финляндии Александер Стубб, а также экс-глава Европейского центрального банка (2011−2019) и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Другие источники Politico утверждают, что в качестве посредника могут выступить министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.