СМИ: в ЕС заявили, что Каллас не сможет быть переговорщиком с РФ

«К сожалению, она (Каллас — прим. ред.) сама вычеркнула себя из списка [переговорщиков]», — заявил неназванный дипломат ЕС.
Издание также перечисляет политиков, которые могли бы представлять сообщество на будущих переговорах. В их числе — бывший канцлер Германии (2005−2021) Ангела Меркель, президент Финляндии Александер Стубб, а также экс-глава Европейского центрального банка (2011−2019) и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Другие источники Politico утверждают, что в качестве посредника могут выступить министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кандидатура Шредера является предпочтительной для возможных переговоров. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «в интересах Каллас не быть переговорщиком».