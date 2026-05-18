СМИ: в ЕС заявили, что Каллас не сможет быть переговорщиком с РФ

В Евросоюзе указали, что глава евродипслужбы Кая Каллас не сможет выступить в роли переговорщика от сообщества в рамках урегулирования украинского кризиса из-за ее антироссийской позиции. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, это мнение распространяется среди европейских дипломатов.

«К сожалению, она (Каллас — прим. ред.) сама вычеркнула себя из списка [переговорщиков]», — заявил неназванный дипломат ЕС.

Издание также перечисляет политиков, которые могли бы представлять сообщество на будущих переговорах. В их числе — бывший канцлер Германии (2005−2021) Ангела Меркель, президент Финляндии Александер Стубб, а также экс-глава Европейского центрального банка (2011−2019) и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Другие источники Politico утверждают, что в качестве посредника могут выступить министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кандидатура Шредера является предпочтительной для возможных переговоров. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «в интересах Каллас не быть переговорщиком».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше