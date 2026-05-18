Москвичам пообещали 29 градусов тепла

Днем в Москве ожидается до плюс 29 градусов, влажность воздуха около 27%, юго-восточный ветер 4−5 м/с, атмосферное давление около 747 мм рт. ст. В течение дня будет преимущественно облачно, без осадков, к вечеру сохранится теплая и сухая погода, однако в ночные часы возможны сильные дожди при понижении температуры до плюс 17−18 градусов.
До конца недели, по данным «Яндекс. Погоды», в столичном регионе сохранится по-летнему теплая погода с дневными температурами плюс 29−31 градус до четверга и последующим снижением до плюс 21−23 градусов к выходным; ночные температуры будут колебаться от плюс 19−22 градусов в первой половине периода до плюс 14−18 градусов ближе к воскресенью.
Существенная часть периода пройдет без осадков: ожидаются сильные дожди в ближайшую ночь, местами легкие осадки в четверг вечером и дождь умеренной интенсивности в пятницу днем с отдельными легкими осадками к вечеру, после чего погода вновь станет преимущественно сухой; атмосферное давление на протяжении всей недели будет оставаться повышенным, колеблясь в диапазоне 747−752 мм рт. ст.
