Politico назвало причину отказа Каллас от роли переговорщика с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас исключила себя как кандидата на роль переговорщика с Москвой, поскольку ее антироссийская позиция может вызвать отказ президента России Владимира Путина, сообщает Politico со ссылкой на трех евродипломатов.
«К сожалению, она исключила себя из числа кандидатов», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.
На прошлой неделе глава евродипломатии заявила, что хочет самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией, передает Euractiv. «Думаю, я смогла разглядеть ловушки, которые расставляет Россия», — сказала она тогда. Свое потенциальное участие в переговорах Каллас объясняла тем, что Брюссель пытается определить свою роль в переговорах по поводу украинского конфликта.
Как отмечает издание, в Брюсселе «продолжаются спекуляции» о других кандидатах на роль переговорщика с Россией от Европы. Например, на эту роль рассматривают экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако, как пишет Politico, многие европейцы считают, что прошлые неудачные попытки посредничества служат «достаточным основанием для ее дисквалификации».
На эту роль также рассматривают президента Финляндии Александра Стубба. Однако, отмечает издание, ему потребуется широкая поддержка стран ЕС, а участие Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для Москвы. Еще одним кандидатом может стать экс-премьер Италии Марио Драги, отмечает Politico, поскольку он пользуется уважением в Европе и считается нейтральной фигурой. Однако сигналов о желании стать переговорщиком от ЕС от него не поступало.
Politico добавило, что, по мнению тех, кто знаком с образом мышления Киева, посланник должен пользоваться поддержкой ЕС, но не быть выходцем из самого блока, которому Путин не доверяет. Это может указывать на таких деятелей, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде или министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, поддерживающий отношения с обеими сторонами.
Ранее Каллас заявила, что главам МИД ЕС необходимо обсудить потенциальные темы разговора с российской стороной. Она добавила тогда, что есть много вопросов, «связанных с тем, что мы требуем от России для обеспечения стабильности и мира в Европе». По словам Каллас, Европа потребует от России пойти на уступки.
В мае Путин заявил об открытости к переговорам, назвав предпочтительным переговорщиком от Европы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Каллас сочла такой подход «не очень разумным», отметив, что с учетом лоббизма Шрёдера в пользу российских госкомпаний тот сидел бы «по обе стороны стола переговоров».
Немецкие СМИ со ссылкой на источники в кабинете министров Германии писали, что правительство Германии относится к идее скептически. По их словам, Берлин пока не готов к переговорам, а требования Москвы не пересмотрены. Источник AFP в немецком правительстве назвал предложение Путина частью «серии фиктивных предложений». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на предложение Путина так: «Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой».
За последние месяцы некоторые европейские лидеры и политики уже призывали к нормализации отношений и диалогу с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о потенциале ЕС для переговоров с Москвой. Он отметил, что ведет консультации с лидерами 27 стран, чтобы определить формат работы, «когда для этого настанет подходящий момент».
В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога на техническом уровне. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выражал надежду на восстановление связей, а экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — на нормализацию в долгосрочной перспективе. Премьер Бельгии Барт Де Вевер призывал к ней ради «дешевых ресурсов», но оговорился, что, пока идет конфликт, это невозможно.
Кремль неоднократно подчеркивал открытость к диалогу, однако Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».
